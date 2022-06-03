بالفيديو .. استشاري يفسر سبب رؤية البعض للجن والملائكة

أميرة خالد(صدى):

قال استشاري الطب النفسي، جمال الطويرقي، إنه لا يمكن رؤية الجن والملائكة، وأن الشخص الذي يرى الجن يكون تحت تأثير مواد مخدرة ومهلوسة.

وأكد أن الأنبياء والرسل هم من المقدرة على رؤية الملائكة في حين لا يقدر الإنسان العادي على رؤيتهم، مضيفا أن من يدعي أنه يرى الملائكة والجن فهو أما يكون مصاب بالانفصام أو تحت تأثير المواد المخدرة، وذلك بحسب ما قاله على قناة “mbc”.

وأشار إلى أن من يروج للخرافات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي يستهدف فئة سهلة الانسياق وأحيانا استغلالهم ماديا واقتصاديا وقد يصل الأمر للتطرف والتفريق بين فئات المجتمع على أساس الدين أو القبائل