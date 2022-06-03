بالفيديو .. البدر: الاتحاد شخصية فريق مهزوز وليس بطل

ماجد محمد(صدى):

قال الناقد الرياضي، خالد البدر، إن فريق الاتحاد له شخصية فريق مهزوز وليس بطل، لكونه سلم مكتسباته للهلال الذي ينافسه.

وتوقع أن فريق الهلال هو من سيحصد لقب الدوري، مضيفا أن شخصية فريق الاتحاد لا تشير إلى أنه سيكون البطل لكونهم لا يعوضون المكتسبات التي فرطوا، وفقا لما ذكره برنامج “سوالف رياضية” في قناة ” 24 الرياضية”.

وأكد أن الاتحاد لديه خطاب إعلامي مهزوز ويحاربون على جهة إرضاءا للجانب الهلالي، مضيفا أن حامد البلوي شخص مثير للجدل، مضيفا أن وجوده لا يعكس الاستقرار داخل النادي، مرجحا أن الاتحاد يحتاج لوقت حتى يكون لديه ثقافة دوري