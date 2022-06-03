بالفيديو ..أخصائي : نظام ” الكيتو ” الغذائي مضر بالصحة

أميرة خالد(صدى):

قال أخصائي تغذية أول، إبراهيم العريفي، إن نظام ” الكيتو ” الغذائي مضر بالصحة ويسبب ارتفاعا في الكولسترول.

وأكد أن هذا النظام يعد مناسب لفئات معينة منها مرضى السرطان والصلع، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن هذا النظام يؤثر سلبا على الكبد، وقد يسبب ارتفاعا في الكولسترول، وأضرارا أخرى للجسم.