محمد الأحمدي : الصيام المتقطع يعتبر تكميم طبيعي وحمية آمنة لخفض الوزن ( فيديو)

أميرة خالد(صدى):

‏أوضح الدكتور محمد الأحمدي أن التكميم الطبيعي، والمراد به الصيام المتقطع، يعتبر حمية آمنة وسليمة لخفض الوزن.

وقال الأحمدي :” يجب أن نتبع الصيام المتقطع وعدم الأكل لمدة ١٦ ساعة، لأنه ينعكس بشكل رائع على صحة الجسم حيث يجعل الشخص يفكر بشكل أفضل، كما أنه يحسن النفسية، حتى أنه يحسن النوم” لافتاً إلى أن ٨ ساعات من بين ال١٦ ساعة يأخذها الشخص في النوم، ما يعني أن الشخص يصوم ٨ ساعات فقط.

وأضاف” أسوأ انخفاض هو فقدان الكتلة العضلية في الجسم، يجب ألا ينخدع الناس بالانخفاض الكبير والسريع لأنها يكون نصفها من الكتلة العضلية وتكمن هنا الخطورة، فيجب ألا تنخفض العضلات”.

وأشار إلى أبرز أثار الإبر الخاصة بخفض الوزن والتي تتمثل في، الغثيان، القئ، نقص سكر الدم، آلام البطن، الإسهال، الصداع، عسر الهضم، الدوخة،، إلى جانب أعراض أخرى تعد أخطر مثل التهاب البنكرياس ومشاكل في الكليتين وكذلك الغدة الدرقية