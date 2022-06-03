بالفيديو .. مختص : لا صحة لاستقطاع رواتب الموظفين من مركز التأمين الصحي
قال المختص في الشأن الصحي، محمد السنان، إن ما تم تداوله حول استقطاع رواتب الموظفين من مركز التأمين الصحي غير صحيحة.
وأكد السنان أنه لا يجوز استقطاع أي مبلغ مقابل مركز التأمين الصحي، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه بقناة “الإخبارية”.
وشدد على ضرورة أن يصدر مجلس الضمان الصحي تصريح واضح بخصوص تنظيمات مركز التأمين الصحي.
فيديو | المختص في الشأن الصحي محمد السنان:
ما تم تداوله حول استقطاع رواتب الموظفين من مركز التأمين الصحي غير صحيحة#نشرة_النهار#الإخبارية#شركة_الصحة_القابضة pic.twitter.com/VJKXEZg5Li
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 3, 2022
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