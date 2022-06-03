بالفيديو.. إحسان: مساكن مسار دعم فرص الإسكان ستوزع بكل المناطق
قال الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، إبراهيم الحسيني، إن مساكن مسار دعم فرص الإسكان ستوزع بكل المناطق.
وأضاف أن مسار الإسكان يستهدف الأسر الأشد احتياجا للمسكن، وذلك وفقا لما ذكره خلال استضافته في قناة “العربية”.
وأكد أن شروط الاستحقاق تتضمن أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وأن يكون مستفيداً من إحدى الجمعيات الرسمية، وأن يكون مستحقاً للدعم السكني
#نشرة_الرابعة | تعرف على شروط استحقاق دعم مسار الإسكان من خلال منصة #إحسان@EhsanSA pic.twitter.com/I302vTQDB6
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 3, 2022
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