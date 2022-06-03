بالفيديو .. باحث اقتصادي: نحتاج لتسريع رفع معدل الفائدة لمواجهة تضخم الأسعار

عادل الحربي(صدى):

أكد الباحث الاقتصادي إبراهيم الهندي أنه لابد من تسريع رفع معدل الفائدة لمواجهة تضخم الأسعار، مشددا على ضرورة الرقابة على الشركات التي تقوم برفع الأسعار بشكل كبير.

قال إن المواد الأساسية المستوردة تؤثر على مستوى أسعار المنتجات، كما أن الشركات المنتجة للسلع والمنتجات قد توجه أزمة الأمر الذي قد يدفعها لزيادة الأسعار، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأكد أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية هي ظاهرة عالمية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع التضخم وبالتالي ارتفاع الأسعار المحلية، مضيفا أن حملات المقاطعة قد يكون حل مؤقت لكنه لن يمتد لفترة طويلة

#نشرة_الرابعة | الباحث الاقتصادي إبراهيم الهندي: ارتفاع أسعار السلع الغذائية هي ظاهرة عالمية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج @ibrahimalhindiy pic.twitter.com/UEtufAXHLC — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 3, 2022

#نشرة_الرابعة | الباحث الاقتصادي إبراهيم الهندي: المواد الأساسية المستوردة تؤثر على مستوى أسعار المنتجات و دعوات المقاطعة بسبب شكوك حول المبالغة في تسعير المنتجات@ibrahimalhindiy pic.twitter.com/mtAef6TtDS — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 3, 2022