آل الشيخ : ألميريا لن يضم أي لاعب من الدوري السعودي.. صفحة وطويتها للأبد

ماجد محمد(صدى):

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، أن ناديه لن يضم أي لاعب من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو من الدوري المصري الممتاز، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

و كانت أنباء قد تداولت بشأن اهتمام النادي الإسباني بضم سالم الدوسري، والمالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي المصري.

ورد آل الشيخ علي هذه الأنباء عبر حسابه في الفيسبوك، قائلاً : “لن يتم التعاقد مع أي لاعب موجود في الدوري السعودي أو الدوري المصري في صفقات ألميريا في الصيف، صفحة الكرة السعودية طويتها للأبد”.

وأضاف” لا تسمعوا لإشاعات التضليل التي تعودت على استخدام اسمي لزيادة المشاهدات ولإشغال الناس، النادي الإسباني مفتوح فقط للمواهب العربية الجديدة والمواهب العربية في الدوريات الأوروبية والعالمية، تحياتي”.