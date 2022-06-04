بالفيديو .. عوامل تدفع المرأة لإجراء عمليات ترميم لجهازها التناسلي

أميرة خالد(صدى):

قال عبدالله الشهري، استشاري أمراض النساء والولادة، إن عمليات الترميم تحتاج لنجاحها اخيار الطبيب المناسب للوصول إلى النتيجة السليمة لتجنب المضاعفات.

وأضاف أن عمليات الترميم النسائية المتعلقة بالجهاز التناسلي داخليا وخارجيا مرتبط بعوامل تغير شكل الجهاز التناسلي جراء عدة عوامل، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضاف أن من بين هذه العوامل الحمل والولادة ومشاكل مرتبطة بالجهاز الهضمي، وزيادة الوزن، وبعض الأمراض المزمنة.

د. عبدالله الشهري .. استشاري أمراض النساء والولادة : عمليات الترميم من المهم لنجاحها اخيار الطبيب المناسب للوصول إلى النتيجة السليمة لتجنب المضاعفات #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/5EeDZATbsf — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 3, 2022