امرأة تربط نفسها في الشبكة وتقتحم مباراة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس !

وكالات(صدى):

شهدت مباراة قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة بين الكرواتي مارين شيليتش والنرويجي كاسبر رود، واقعة غريبة من نوعها.

وقيدت محتجة نفسها بالشبكة عندما كان رود متقدمًا 4-1 في المجموعة الثالثة، مقتحمة الملعب.

وكشفت وسائل فرنسية إن المرأة بدت جزءًا من مجموعة الناشطين الفرنسيين للفت الانتباه إلى حالة الطوارئ المناخية.