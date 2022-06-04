امرأة تربط نفسها في الشبكة وتقتحم مباراة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس !
شهدت مباراة قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة بين الكرواتي مارين شيليتش والنرويجي كاسبر رود، واقعة غريبة من نوعها.
وقيدت محتجة نفسها بالشبكة عندما كان رود متقدمًا 4-1 في المجموعة الثالثة، مقتحمة الملعب.
وكشفت وسائل فرنسية إن المرأة بدت جزءًا من مجموعة الناشطين الفرنسيين للفت الانتباه إلى حالة الطوارئ المناخية.
صاحي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ ساعة واحدة
جزيرة جسم الأحوازية وليست قشم الإيرانية هي جزيرة أحوازية أحتلتها إيران في عهد الشاه رضا بهلوي ومنها الفنان الإماراتي حسين الجسمي فدولة الأحواز لابد أن تخرج على الخريطة ويعاد طرح إستقلال هذه الدولة العربية المنسية التي لا يعرف عنها أحد شيئاً ويزعمون أنها محافظة إيرانية