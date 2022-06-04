القعيط: الرجل الغير مُعدد طاقة مهدرة

عادل الحربي(صدى):

اعتبر وسيط زواج ومؤسس موقع للتوفيق بين الزوجين يوسف القعيط، أن الرجل الغير مُعدد طاقة مهدرة، على حد وصفه.

وقال القعيط، إنه لو فرضنا أن 25% من الرجال لديهم أسباب تمنعهم من التعدد، فماذا عن 75% المتبقيين المقتدرين.

وتابع: الصفات التي قد تمنع الرجل من التعدد هي عدم القدرة المادية والجسدية، وضعف الشخصية، والرجل المقتدر والغير معدد قصر كل إمكانياته على الحرمة والبيت بينما هو عنده قدرة لفتح أربع بيوت.

وأشار القعيط إلى أن كلامه لا يعجب النساء، قائلا: النساء يكرهوني رغم زواجه من أربعة.