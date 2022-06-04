الأمير تركي بن خالد: التعاقد مع لاعبين بأضعاف قيمتهم يخدم السماسرة

طلال الغامدي(صدى):

أكد الأمير تركي بن خالد بن فيصل، أن التعاقد مع لاعبين ومدربين بأضعاف قيمتهم السوقية يخدم السماسرة.

وقال الأمير تركي: زيادة المداخيل والدعم الكبير مخرجاته ستكون ضعيفة إذا استمر الوضع بالتعاقد مع لاعبين ومدربين بأضعاف قيمتهم السوقية ودفع مبالغ كبيرة للسماسرة، وشروط جزائية عن إلغاء العقود و تأخير الحقوق.

وتابع: الوضع الحالي يخدم السماسرة أكثر من خدمة الرياضة، مشيرا إلى أنه يوجد للسماسرة لوبي قوي للدفاع عنهم -على حد قوله-.