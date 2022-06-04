  • الجمعة 3 يونيو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. الأمير تركي بن خالد: التعاقد مع لاعبين بأضعاف قيمتهم يخدم السماسرة

الأمير تركي بن خالد: التعاقد مع لاعبين بأضعاف قيمتهم يخدم السماسرة

الأمير تركي بن خالد: التعاقد مع لاعبين بأضعاف قيمتهم يخدم السماسرة
طلال الغامدي(صدى):

أكد الأمير تركي بن خالد بن فيصل، أن التعاقد مع لاعبين ومدربين بأضعاف قيمتهم السوقية يخدم السماسرة.

وقال الأمير تركي: زيادة المداخيل والدعم الكبير مخرجاته ستكون ضعيفة إذا استمر الوضع بالتعاقد مع لاعبين ومدربين بأضعاف قيمتهم السوقية ودفع مبالغ كبيرة للسماسرة، وشروط جزائية عن إلغاء العقود و تأخير الحقوق.

وتابع: الوضع الحالي يخدم السماسرة أكثر من خدمة الرياضة، مشيرا إلى أنه يوجد للسماسرة لوبي قوي للدفاع عنهم -على حد قوله-.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.