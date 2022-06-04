الكشف عن ثروة الملكة إليزابيث

لندن(صدى):

بالرغم من أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، واحدة من أغنى الشخصيات في بريطانيا، بما تملكه من ثروات ومجوهرات ذات قيمة معنوية ومادية ثمينة، لكن ثرواتها تعد متواضعة مقارنة مع كبار الأثرياء البريطانيين.

وقدرت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية ثروة الملكة في قائمة أثرياء العالم للعام 2022 بحوالي 370 مليون جنيه إسترليني (464 مليون دولار) بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني عن قيمة ثروتها في عام 2021.

والملكة البريطانية صاحبة المدة الأطول على عرشها، ليست بالمرتبة الأولى في الثراء بين أفراد الأسرة الملكية في بريطانيا، فهي تأتي بالمرتبة الثانية بعد الأمير جورج الثالث الذي قدرت ثروته بحوالي 4 مليارات دولار.

وكانت الملكة إليزابيث شكرت كل المشاركين في احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش قبل 70 عاما في مستهل فعاليات تستمر أربعة أيام تشمل حفلات وعروضا وعطلة عامة.