وسيط زواج: لو التعدد متاحًا للمرأة لعددت على الرجل 10 مو 4 فقط!

علي القحطاني (صدى):

أثار وسيط زواج ومؤسس موقع للتوفيق بين الزوجين يوسف القعيط، بتصريحاته بخصوص تعدد الزوجات، إذ طالب بوضع قانون يجبر الرجال المقتدرين على التعدد.

وبخصوص مهاجمة النساء لفكرة التعدد، قال القعيط: النساء ضد التعدد لأنه ليس في صالحهن، لكن قسماً بالله لو كان متاحا لهن التعدد لكانت المرأة عددت على الرجل عشرة مو 4 فقط، لكن الحمد لله الذي جعل الرجال هم اللي يعددون.

وأضاف: مصلحة المجتمع العامة تطلب أن يصدر قانون يُجبر الرجل المقتدر على التعدد ويعاقب الرجل اللي عنده قدرة مالية وجسدية وغير معدد.

"مؤسس موقع للتوفيق بين الزوجين": أي امرأة ضد التعدد؛ "لكن قسماً بالله لو كان متاح لها التعدد لكانت عددت على الرجل عشرة مو 4 فقط" @YAlquait#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/tKpjky6tP3 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 3, 2022