أخصائية اجتماعية: الرجال لديهم مشاكل جنسية أكثر من السيدات

علي القحطاني (صدى):

علقت الأخصائية الاجتماعية الدكتورة دعاء زهران، على تصريحات وسيط زواج ومؤسس موقع للتوفيق بين الزوجين يوسف القعيط، بأن الرجل الغير مُعدد طاقة مهدرة.

وقالت دعاء زهران: إذا المقصود بالطاقة المهدرة هي الطاقة الجنسية فزوجته بكفاية، وما اظن أن للرجال في هذا الزمن تلك الطاقة، رغم الدراسات التي تؤكد أن نسبة كبيرة من الرجال يعانون من مشاكل جنسية والنساء يتحملن.

وأضافت: بعض الزوجات المتزوجات من رجل معدد يشتكين بقولهن: أنا زوجي يجيني في الشهر مرة أو اثنين، فأين تلك الطاقة المهدرة؟.

وعن تحليل الشرع للتعدد، قالت: الشرع حلل التعدد ولكن في نهاية الآية “ولن تعدلوا”، مشيرة إلى أنه هناك حالات قد يلزم فيها التعدد منها أن سفر الزوج كثير فمن حقة الزواج ثانية للبعد عن الحرام، وإذا كانت طاقته الجنسية فوق طاقة الزوجة، أو إذا كانت الزوجة لا تنجب.

دراسة "تعدد الزوجات يطيل عمر الرجل"..

أخصائية اجتماعية: الآن نسبة الرجال الذين يعانون من "مشاكل جنسية" أكثر من السيدات #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/avzwfzXvxk — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 3, 2022