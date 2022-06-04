محامية: إذا ثبت عدم عدل الزوج المعدد يصل الأمر للفسخ

علي القحطاني (صدى):

أوضحت المحامية رنا الدكنان، أن الزوجة الأولى في غالب الحالات تعاني الهجر والقطيعة بعد أن يتزوج عليها زوجها.

وقالت الدكنان خلال برنامج يا هلا: في أغلب الحالات الزوج المعدد لا يستطيع العدل في توفير السكن أو النفقة، مشيرة إلى أنه في أغلب القضايا التي تقوم برفعها الزوجة الأولى لتضررها إذا ثبت عدم العدل يصل الأمر للفسخ.

وأضافت: التعدد شرعاً ينتقل من مرحلة الإباحة إلى التحريم، موضحة أنه المقصود بذلك هو إباحة التعدد بأن يكون الرجل مقتدر ماديا ولديه صحة جسدية، ثم يتحول لمرحلة الإكراه بأن تكون الزوجة غير مقصرة في أي شيء لكنه يتزوج عليها، ثم ينتقل لمرحلة الحرام بعدم عدل الزوج بين زوجاته.