مصرية مسلمة تتولى منصب وزيرة في أستراليا

كانبرا(صدى):

تمكنت الدكتورة المصرية «آن علي»، من تولي منصب وزيرة الشباب وتعليم الطفولة المبكرة في الحكومة الأسترالية.

وولدت الدكتورة آن علي في 29 مارس عام 1967م، في مدينة الإسكندرية، وتخرجت من جامعة إيديث كوان، ودرست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وانطلقت بعد ذلك لتسطر نجاحاتها، وانخرطت في العمل السياسي كعضو في حزب العمال الأسترالي.

وتمكنت من إثبات جدارتها لتصبح بعد ذلك عضوًا في مجلس النواب عام 2016 عن حزب العمال، الذي فاز مؤخرًا في الانتخابات الأخيرة ويشكل الحكومة.

وتعتبر واحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في أسترالياـ وشخصية العام الأسترالية، وكانت تتولى منصب نائبة بمجلس النواب الأسترالي، ما جعلها تستحق منصب وزيرة الشباب وتعليم الطفولة المبكرة بالحكومة الأسترالية.