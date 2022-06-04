الحج والعمرة تؤكد أن قبول طلب التسجيل لا يعني القبول النهائي لأداء الحج

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة الحج والعمرة، أن قبول طلب التسجيل لموسم حج 1443 هـ واعتماده في النظام لا يعني قبولاً نهائياً لأداء الحج، بل يُعد قبولاً مبدئياً وشرطاً للدخول في القرعة.

وذكرت الوزارة، أن خطوات التسجيل في الحج تتمثل في الدخول للمسار الإلكتروني أو تطبيق “اعتمرنا”، واختيار خدمات الحج، ثم اختيار تسجيل أو تعديل رغبة الحج، وتسجيل بيانات المتقدم الرئيسي وإمكانية إضافة متقدمين مرافقين في نفس الطلب.

وتشمل الخطوة التالية استعراض الباقات المتاحة وإمكانية تكوين من 1 إلى 10 باقات مفضلة، ويمكن إضافة باقة اختيارية وتحديد نطاق سعرها، وتتمثل الخطوة التالية في اختيار الخدمات الإضافية “الأضاحي” أو تخطي الخطوة، ثم استعراض تفاصيل الطلب وتأكيد التسجيل.

وأوضحت أن إجراءات القرعة إلكترونية يتم من خلالها اختيار المرشحين ممن تنطبق عليهم الاشتراطات بدون أولوية أو معايير وتفضيلات محددة سواء في الجنس أو الجنسية، لافتة إلى أن القرعة الإلكترونية تتم عشوائياً بعد انتهاء المُهلة المُحددة للتسجيل، لافتة إلى أنه سيتم إشعار المرشحين من القرعة برسائل نصية لمراجعة الطلب وسداد الفاتورة.