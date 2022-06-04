الشباب يسعى لتجديد عقد بانيغا

طلال الغامدي(صدى):

ذكر الصحفي الأرجنتيني الموثوق سيزار لويس ميرلو، أن نادي الشباب بدأ التفاوض مع قائده إيفر بانيغا لمدة عام إضافي.

وأوضح لويس ميرلو، أن الشباب بدأ المفاوضات مع وكيل أعمال بانيغا لتجديد عقده الحالي الذي ينتهي في ديسمبر 2024 لمدة عام آخر لينتهي العقد في نفس الشهر من عام 2025؛ حيث يبدو أنه قرر ألا يرحل عن صفوف الشباب بعد نهاية الموسم الحالي، في ظل تلقيه عروضًا خلال الفترة الماضية.

وكشفت بعض التقارير الصحفية الأرجنتينية، أن بوكا جونيورز يرغب في التعاقد مع بانيغا، بعد تقديمه مستوى رائعا رفقة الشباب السعودي خلال الفترة الأخيرة، ويريد خوان رومان ريكيلمي نائب رئيس بوكا جونيورز إعادة بانيغا إلى ناديه السابق، حيث تحدث معه من أجل هذا الأمر.