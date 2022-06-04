نقص هذا الفيتامين يتسبب في أضرار عصبية خطيرة.. وهذه أفضل الطرق للحصول عليه

أميرة خالد(صدى):

يتسبب نقص فيتامين B12 في ظهور الكثير من الأعراض الخطيرة، مثل مشكلات الحالة المزاجية وتغيرات الجلد إلى أمراض أكثر خطورة وكذلك الجهاز الهضمي وفقدان الذاكرة غير المعتاد وارتفاع معدل ضربات القلب وصعوبة التنفس.

وأفاد مختصون أنه يمكن الحصول على فيتامين B12، من خلال المصادر الطبيعية مثل المنتجات الحيوانية والمأكولات البحرية والبيض والدواجن وبعض أشكال الألبان.

و تبدأ أعراض نقص هذا الفيتامين بمظاهر مبكرة قد تكون خفية أو بدون أعراض، ولكن الخطورة تكمن في حالة تطورها وظهور مشاكل عصبية فقد تكون لا رجعة فيها.

و تتمثل أعراض نقص فيتامين B12 في، فقدان الذاكرة، فقدان التناسق الجسدي (الترنح)، والذي يمكن أن يؤثر على الجسم بالكامل ويسبب صعوبة في التحدث أو المشي، تضرر أجزاء من الجهاز العصبي وخاصة في الساقين.

وكذلك الإعياء، الصداع، شحوب واصفرار للجلد، مشاكل الجهاز الهضمي، التهاب الفم واللسان، والإحساس بالوخز والإبر في اليدين والقدمين