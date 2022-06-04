‏بالفيديو.. وصول أولى طلائع الحجاج الإندونيسيين إلى المدينة

المدينة المنورة(صدى):

شهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم السبت، وصول أولى طلائع الحجاج الإندونيسيين، وتم استقبالهم وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي، أنه ستتابع الرحلات من ماليزيا والهند، لافتًا إلى أن الاستعدادات كانت مبكرة.

وأشارت محمد البيجاوي، إلى أننا اليوم نسعد باستقبال ضيوف الرحمن من خارج المملكة بعد غياب عامين بسبب الجائحة؛ حيث تمكنت المملكة من إدارة الأزمة وتقديم نموذج مشرف.

فيديو | مشاهد من وصول أولى طلائع الحجاج الإندونيسيين إلى المدينة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية#الإخبارية pic.twitter.com/LWCL3qhQR1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2022