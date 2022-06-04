‏بالفيديو.. استشاري يوضح هل ارتفاع درجات الحرارة سبب في زيادة حالات كورونا

الرياض(صدى):

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، هل ارتفاع درجات الحرارة سبب في زيادة حالات كورونا بالمملكة.

وقال الدكتور علي الشهري، خلال “نشرة التاسعة” عبر قناة “الإخبارية”، أن الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد متوقع ومازال موجود بسبب عدم وجود تغطية كاملة للقاحات في دول العالم؛ حيث لا تغطي إلا نسبة 70% فقط.

وأشار الشهري، إلى أن الارتفاع في الحالات قد يكون بعض النشاطات المختلفة في الأماكن المغلقة، لافتًا إلى أن مع ارتفاع حرارة الجو أصبح الناس يفضلون الدخول إلى المنازل والأماكن المغلقة لاستخدام التكييف مما قد يتسبب في انتشار العدوى.