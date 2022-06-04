شاهد.. طالبة سعودية تحقق المركز الثاني في المسابقة العالمية للحساب الذهني

القاهرة(صدى):

حققت الطالبة السعودية اعتزاز النفيعي المركز الثاني في المسابقة العالمية للحساب الذهني العبقري الصغير المقامة في مصر.

وانضمت الطالبة إلى برنامج العبقري الصغير وانتهت من المستوى الأول، ثم انتقلت بعد ذلك إلى المستوى الثاني والذي يتم فيه التركيز على الحساب الذهني.

وخضعت اعتزاز إلى التدريب بواسطة إحدى المعلمات من أجل تأهيلها للمسابقة، الأمر الذي ساعدها في الحصول على المركز الثاني.