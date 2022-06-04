4 ميزات خفية لواتساب عبر هواتف آيفون

وكالات(صدى):

يوجد زر خفي في تطبيق واتساب لمستخدمي هواتف آيفون عند استخدامه يكشف عن الكثير من ميزات واتساب المخفية، ويمنح المستخدمين وصولا سريعا إليها، وتسمى هذه الميزة “Quick Actions ” أو إجراءات سريعة.

وتعمل من شاشة آيفون الرئيسية، ويمكن تفعيل هذه الميزة من خلال الضغط لفترة طويلة على أيقونة التطبيق لفتح القائمة المخفية، فيما عند الضغط على تطبيق واتساب لفترة طويلة فستجد أن العديد من الخيارات تظهر فجأة، وستظهر ثلاثة خيارات.

وتعد الخيارات الثلاثة هي: إزالة التطبيق ومشاركة التطبيق وتحرير الشاشة الرئيسية، كما أن هناك أربع ميزات أخرى خاصة بتطبيق واتسآب هي رمز QR، والكاميرا، والدردشة الجديدة، والبحث، بينما الميزة الأولى: رمز QR، ويوجد في أعلى القائمة، ويؤدي تلقائيًا إلى سحب رمز الاستجابة السريعة أو QR الخاص بك في واتساب حتى تتمكن من مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بك بسرعة مع شخص آخر.

ويمكن القيام بالمسح ضوئيا باستخدام كاميرا آيفون الخاصة بهم لإضافة أصدقائك، بينما الميزة الثانية: التشغيل السريع للكاميرا الذي يمكنك التقاط الصور الخاصة بك مباشرة في واتسآب لمشاركتها مع الأصدقاء أو العائلة، فضلًا عن الميزة الثالثة: الدردشة الجديدة لإرسال رسالة بسرعة إلى جهة اتصال.

وتعتبر الميزة الرابعة هي: البحث، ويتيح لك ذلك البحث في التطبيق ومحادثاتك للعثور على جزء أساسي من المعلومات، كما يمكن أن يوفر لك فتح هذه القائمة المخفية واستخدامها بانتظام الكثير من الوقت.