بالفيديو.. الصحة العالمية توضح أهمية تسلسل الجينوم في تتبع الأمراض المتفشية

وكالات(صدى):

تحدثت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، دكتورة سوميا سواميناثان، عن تسلسل الجينوم وكيف يساعد على تتبع الأمراض المعدية، بالإضافة إلى توضيح مدى أهميته في هذه المرحلة من جائحة كورونا.

وأوضحت دكتورة سوميا، في حلقة جديدة من برنامج “العلوم في خمس” الذي تقدمه فيسميتا جوبتا سميت، وتبثه منظمة الصحة العالمية على منصاتها الرسمية، أن تسلسل الجينوم هو أداة يستخدمها العلماء لتصور أو فك الشفرة الجينية للكائن الدقيق، سواء كان DNA أو RNA.

وذكرت آلات التسلسل تضع أساسًا تسلسل النوكليوتيدات بأكمله وتحصل على رمز جيني كامل لذلك الكائن الحي بعينه، لافتة إلى أن تسلسل الجينوم هو أداة جديدة نسبيًا، ويتم استخدامها بشكل متزايد في الصحة العامة، على سبيل المثال، لتتبع تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء.

وأشارت إلى أنه عندما تكون هناك مجموعة من الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية، يبدأ البحث عن مصدر التلوث كي تتمكن الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات التصحيحية، وبالمثل، عند انتشار مرض غير معروف، مثل التهاب الدماغ أو التهاب السحايا عند الأطفال، كما يساعد تسلسل الجينوم بسرعة كبيرة على اكتشاف ماهية الكائن الحي، ومن ثم يمكن محاولة ربطه أو تعقبه إلى حيث يمكن أن يكون قد أتى.