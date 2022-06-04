بالفيديو.. سفير فنلندا: بعد زيارة السعودية يُصاب الناس بالذهول

الرياض(صدى):

أكد سفير فنلندا لدى المملكة، أنه بعد زيارة السعودية “يُصاب الناس بالذهول” خاصة عند رؤية التنوع في المناظر الطبيعية.

وأوضح السفير الفنلندي، خلال برنامج “الدبلوماسي” عبر قناة “السعودية”، أن بعض الناس لديهم تصورات خاطئة عن المملكة ولكنها تتبدل عند زيارتها، لافتًا إلى أن الطقس في المملكة وفنلندا مختلف تماما، ولكن هناك وجه تشابه حيث في فنلندا الطقس جميل في منتصف العام وفي النصف الآخر شديد البرودة وكذلك يمكن القول في المملكة.

وأضاف: “سعدت كثيرا باستكشاف التاريخ والفولكلور السعودي في مناطق مختلفة من المملكة.. لديكم إرث متنوع وثري جدا والذي يبعت دائمًا بالإلهام، وطالما كان التاريخ من الأمور التي تثير إعجابي، وفي السعودية لديكم تاريخ طويل متعلق بالدين الإسلامي كجزء من الدولة، والآن أصبح هناك اكتشافات لما قبل الإسلام”.

#الدبلوماسي | سفير فنلندا لدى المملكة: بعد زيارة السعودية يُصاب الناس بالذهول خاصة عند رؤية التنوع في المناظر الطبيعية. #قناة_السعودية pic.twitter.com/sufhrCv0C5 — قناة السعودية (@saudiatv) June 4, 2022