استشاري: التصلب العصبي مرض مناعي ويعد ثاني مسبب للإعاقات بعد الحوادث (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أوضخ استشاري طب المخ والأعصاب الدكتور محمد الجمعة أن التصلب العصبي هو مرض مناعي يصيب الأعمار ما بين 20 إلى 40 سنة، لافتاً إلى أنه منتشر بين النساء أكثر ويعتبر ثاني مسبب للإعاقات بعد الحوادث

‎وقال الجمعة :” هذا العرض العصبي ممكن أن يستمر من أيام إلى ١٠ شهور وبعد ذلك يتحسن الأشخاص وقد تستمر بعض الأعراض”.

وأضاف ” يعتبر هذا المرض ثاني أهم سبب للإصابة بالاعاقات في عمر الشباب بعد الحوادث، لأن هذا المرض يكون نتيجة الهجمات”.