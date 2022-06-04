أغراهن بعروض عمل مزيفة.. محتال يعتدي على 7 نساء ويقتلهن

مكسيكو(صدى):

ضبطت الشرطة المكسيكية شخص متهم بقتل 7 شابات، بعد أن أغراهن على “فيسبوك” بعروض عمل مزيفة.

وأفاد مساعد وزير الأمن العام ريكاردو ميخيا، أن المتهم المشتبه فيه يعتبر قاتل متسلسل للنساء، مبينا أن هناك ما لا يقل عن 7 حالات قتل يمكن أن يكون متورطا فيها.

وأضاف ميخيا: ” المتهم كان يوقع ضحاياه بإيهامهن بتأمين عمل لهن بعد إجراء مقابلة من خلال موقع فيسبوك.

وكثفت السلطات المكسيكية تحقيقاتها بعد العثور على عدد من الجثث في أكياس بلاستيكية، وبناءا عليه وضعت متهم سابقاً بالاغتصاب تحت المراقبة.

وألقت السلطات القبض على شخص يحمل اسمين مستعارين هما خوان كارلوس غاسبرين ورومان فيلالوبوس، ووجهت إليه اتهامات بالقتل لسبع نساء شابات.