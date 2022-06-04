مجموعة العليان تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة العليان السعودية القابضة، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حملة شهادة الثانوية فأعلى في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة جدة.

وأوضحت المجموعة، أن المسمى الوظيفي هو “محلل نظم أعمال”، مشترطة حوالي 7 سنوات من الخبرة في تنفيذ تطبيقات الأعمال، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والاختيار والدعم، المتخصصة في وحدتين وظيفتين على الأقل، وعامين من الخبرة في فهم احتياجات العمليات التجارية ذات الصلة، وغيرها من الشروط.

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة بقية الشروط والتفاصيل عبر موقع مجموعة العليان السعودية القابضة