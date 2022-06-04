يؤثر على مستوى الغلوكوز في الدم .. أطباء يحذرون مرضى السكري من تناول عصير الفاكهة

لندن(صدى):

سلطت «الجمعية الخيرية البريطانية لمرض السكري» الضوء على «خطأ شائع» يؤثر على مستويات «الغلوكوز» في الدم لمرضى السكري.

وقالت «الجمعية الخيرية البريطانية لمرض السكري»: «تذكر توزيع تناول الفاكهة على مدار اليوم حتى لا تتناول الكثير من الكربوهيدرات دفعة واحدة، ما قد يؤثر على مستويات الغلوكوز في الدم بعد تناول الطعام».

وحذرت من أنه «يجب تجنب عصائر الفاكهة أو على الأقل التقليل من تناولها»، لافتة إلى أن مستويات السكر في عصير الفاكهة يمكن أن يسبب ارتفاعا كبيرا في مستويات السكر في الدم.

وأوضحت أن العصير يحتوي على إجمالي كربوهيدرات يمكن أن تتراكم بسرعة، وقد يكون استهلاك الكثير من الكربوهيدرات خطرا على مرضى السكري، حيث يتم تقسيمها إلى غلوكوز في الدم.

وأكد الأطباء على أن تناول حبة فاكهة أفضل من عصرها، بالنسبة لمرضى السكري، موضحين أن قطعة كاملة من الفاكهة يمكن أن توفر تغذية أفضل وإدارة أفضل لنسبة الغلوكوز في الدم.