تقييد شاب وفتاة على الملأ وجلدهما لتسريب فيديو لهما

أكرا(صدى):

شهدت دولة غانا، تقييد شاب وفتاة على الملأ وجلدهما 20 مرة لكل منهما بعد أن تم تسريب مقاطع فيديو غرامي لهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتقل سكان “وا” في غانا، رجل وامرأة بسبب مقطع الفيديو المليء باللقطات الغرامية، الذي قاموا به وزعموا أنه شوه سمعة المدينة؛ حيث ظهر الشاب والفتاة محصورين بأعمدة منفصلة في الفناء الأمامي لقصر “ونع”.

وأوضحت تقارير، أن الزوجين سارا إلى القصر لإصدار الأحكام، لكن و ناء (ملك شعب الولاء) كان غائبًا، لذلك قرروا أن يجلدوا كل ضحية 20 جلدة، فيما قال رجل اسمه “الوا نا” أنه هو الذي عاقبهما لفرض الانضباط في شباب البلدة، مضيفًا: “بجانب الجلد سيوافق والدا الصبي والفتاة أيضًا على السماح لهما بالزواج والبقاء كزوجين لردع الشباب وعيش حياة كريمة”.