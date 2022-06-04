امرأة تتعرض لهجوم وحشي من خنزير على شاطئ البحر

مدريد(صدى):

تعرضت امرأة لهجوم من خنزير بري وأصابها أثناء الاستحمام الشمسي على شاطئ كوستا بلانكا شمال بينيدورم في أسبانيا.

وهرب الخنزير إلى الماء بعد الهجوم على المرأة ولكن قد رصده طاقم الانقاذ وهو يسبح ونبه رجال الإنقاذ الذين حاولوا الإمساك به قبل دق ناقوس الخطر على شاطئ كوستا بلانكا بإسبانيا.

وذكر المسعفون الذين عالجوا المرأة المصابة في مركز صحي محلي أن الخنزير لذغ المرأة بقوة، وقد تم تنظيف إصابتها الطفيفة في ساقها كإجراء احترازي ويُعتقد أنه طُلب منها تناول المضادات الحيوية لمنع أي عدوى سيئة.

ومن المعتقد أن الخنزير جاء من متنزه سيرا جيلادا الطبيعي القريب الذي يتكون من أكثر من 5000 فدان من الساحل المحمي في بلديات بينيدورم وألفاز ديل بي وألتيا، ولم يعرف بعد كيف انتهى به المطاف في البحر.