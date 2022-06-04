بالفيديو.. ضبط 3 أشخاص بينهم أطفال يتسولون

الرياض(صدى):

تواصل الجهات الأمنية حملاتها الميدانية في جميع مناطق المملكة لمكافحة التسول.

وضبطت الجهات الأمنية في منطقة عسير شخص من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول واستعطاف المصلين، بعد انتهائهم من أداء فريضة الصلاة وادعائه من أصحاب الإعاقة، حيث تبين غير ذلك.

كما ضبطت القوات الأمنية سيدة يرافقها طفل من الجنسية اليمنية يقومان بالتسول بشكل مباشر من المارة أمام المحلات التجارية والإشارة المرورية.

كما تم رصد وضبط امرأة معها طفلة من الجنسية اليمنية يقومان بالتسول بشكل مباشر أمام أحد المساجد.