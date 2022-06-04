وفاة عالم صواريخ إيراني جديد بظروف غامضة

وكالات(صدى):

شهد الأسبوعين الأخيرين وفاة ثلاثة إيرانيين عاملين في مجال الصواريخ، حيث توفي اليوم عالم خبير في مجال محركات الصواريخ والطائرات “نتيجة للتسمم”، يدعى أيوب انتظاري، وهو الحاصل على درجة الدكتوراه في هندسة الطيران من جامعة شريف للتكنولوجيا في طهران، توفي يوم الثلاثاء.

وكان انتظاري يعمل في مركز برديس الجوفضائي بمدينة يزد وسط إيران، وينشط هذا المركز في مجال تطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، كما كان يعمل على مشاريع كبرى في مجال الجو فضاء، ويقال إنه توفي نتيجة للتسمم، إلا أن أقاربه يؤكدون أنه لم يأكل طعاما مختلفا عنهم، وخلال الليلة قبل وفاته لم يعانِ من أي مرض، ورئيس مؤسسة برديس ذكر احتمال تعرضه لاغتيال.

وبحسب التقارير، يقال إن البروفيسور انتظاري البالغ من العمر 35 عاما كان يعمل في مجال صناعة قطع محركات الصواريخ والطائرات في مؤسسة برديس الجوفضائية في محافظة يزد وسط إيران.