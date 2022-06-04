تعرف على أبرز أنواع سيارات الشرطة لعام 2022‪

الرياض(صدى):

يبحث العديد من المستخدمين عن سيارات الشرطة، حيث تصدرت محركات بحث جوجل، وهذه هي أبرز سيارات الشرطة السعودية لعام 2022.

دودج تشارجر

تعتبر سيارات دودج تشارجر من أقوى وأشهر سيارات الشرطة في العالم هي دودج تشارجر وتتواجد من ضمن أسطول سيارات الشرطة في المملكة.

وتتوفر السيارة دودج تشارجر في المملكة للمدنيين أيضاً من خلال الوكيل المحلي شركة بترومين ستيلانتس، وحققت نجاحاً مبهراً حتى وقتنا الحالي في جميع أسواق السيارات العالمية التي تتواجد بها السيارة الأمريكية.

دودج دورانجو

هي سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم رياضية وتُعتبر من أهم وأقوى السيارات الاس يو في بالعالم، حيث ظهرت دودج دورانجو لأول مرة عالمياً في عام 1998

و تتوفر السيارة في المملكة بمواصفات أمان متنوعة منها 7 وسائد هوائية ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، مع وجود حساسات أمامية وخلفية وكاميرا خلفية، كما تتوفر السيارة بشاشة ترفيهية بقياس 10.1 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث.

تويوتا اف جي كروزر

تأتي اف جي كروز 2022 مع لمسات توحي بالفخامة والقوة، حيث نرى في المقدمة المصدات الأمامية والخلفية القوية، والمصابيح دائرية الشكل، كما تتميز الأبواب الخلفية الكبيرة بأنها تفتح بمقدار 90 درجة لتسهيل الدخول والخروج، كما جاءت بمحرك 6 أسطوانات بسعة 4 لتر، ويولد قوة 268 حصان، ويتصل بناقل حركة من 5 سرعات

فورد توروس وكروان

من أشهر سيارات الشرطة على الإطلاق، لكونها سيارة الشرطة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتتواجد في أسطول سيارات الشرطة السعودية منذ سنوات عديدة، وتتفوق على العديد من السيارات لكونها تتسع في المقصورة الداخلية لجميع أغراض ضباط الشرطة والمعتقلين أيضاً، كما أنها تعتمد على محرك 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر يولد قوة 240 حصان تقريباً، مما يجعلها مناسبة لأغلب المهام الشرطية، توروس وكروان معاً.

تويوتا ربع مصندق

الشهيرة باسم “شاص” وهي تويوتا لاند كروزر 70، تأتي في جسم بيك اب أو اس يو في تنتجها شركة تويوتا منذ عام 1984.

ومن ضمن أسطول سيارات الشرطة السعودية هي ربع مصندق التي تشتهر بهذا الاسم في المملكة والخليج تويوتا لاند كروزر 70 اس يو في” وهي أسطورة في عالم الدفع الرباعي، إذ تحصل على مساحة داخلية أكبر مع طراز 5 أبواب، وبالنسبة للأداء، فإنه يعتمد على محرك بنزين قوي وسعة خزان الوقود قد تكون 90 أو 130 لتر.