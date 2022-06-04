‏بالفيديو.. مختص بالعلاج الطبيعي يعمل في غسيل السيارات لتحسين دخله

علي القحطاني(صدى):

سرد أخصائي علاج طبيعي، عبدالمنعم الرفاعي، قصة عمله في غسيل السيارات للحصول على دخل إضافي، لافتًا إلى أنه تخرج في جامعة جازان ليتم توظيفه بعد ذلك في جدة.

ويعمل الرفاعي صباحاً في الرعاية الصحية ومساءًا يتفرغ لعمله في غسيل السيارات، قائلًا أن الفكرة بدأت منذ عام 2018 حينما كان يدرس بالجامعة وكانت سيارته دائمة الاتساخ وكان هو من ينظفها ولا يذهب للمغاسل لتأتي له الفكرة.

وأشار إلى أنه بعد ذلك أخذ قرض شخصي لبدء مشروعه، مؤكدًا أن الدخل حسب العمل كل يوم، فأحيانًا يصل إلى 700-800 ريالا في اليوم وبعض الأيام لا تعمل، بحسب تقرير قناة “الإخبارية”.