فحوصات طبية تحتاجها المرأة بعد سن الثلاثين

أميرة خالد(صدى):

كشفت طبيبة مختصة بعلاج حالات السمنة والنحافة، أن المرأة بعد سن الثلاثين يمر جسدها بالعديد من التغييرات التي تُؤثر على البشرة، والوزن، والجهاز التناسلي، وأمور أخرى كثيرة.

وشددت على ضرورة قيام المرأة بعد سن الثلاثين، بعدة فحوصات لتجنب المشكلات الصحية والجسدية ومن أهم هذه الفحوصات ما يلي :

قياس ضغط الدم :

حيث يزداد خطر الإصابة بضغط الدم لدى النساء مع التقدم في السن، وتؤدي الإصابة به إلى حدوث مشكلات ومضاعفات خطيرة.

قياس نسبة الكوليسترول :

يُصيب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم من خطر تصلب الشرايين والإصابة بالأمراض القلبية، قد يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول عند المراة بعد سن الثلاثين دون العلم بها إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

فحص الغدة الدرقية :

يتم فحص الغدة الدرقية عن طريق اختبار الدم، إذا كانت المرأة بعد سن الثلاثين تعاني من فقدان غير معروف للوزن أو تقلبات في المزاج أو عادات النوم.

فحص سرطان الجلد :

فحص سرطان الجلد ليس مقتصرًا على أصحاب البشرة البيضاء فقط، ولكن أيضًا أصحاب البشرة الداكنة، وخاصة النساء بعد سن الثلاثين اللاتي لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالمرض.

فحص عنق الرحم :

يجرى فحص عنق الرحم للكشف عن سرطان عنق الرحم باستخدام منظار المهبل، ويتم الخضوع لهذا الفحص كل 3 سنوات للمراة بعد سن الثلاثين.

فحص عنق الرحم :

يجرى فحص عنق الرحم للكشف عن سرطان عنق الرحم باستخدام منظار المهبل، ويتم الخضوع لهذا الفحص كل 3 سنوات للمراة بعد سن الثلاثين؛ حيث أنه كلما كان اكتشاف سرطان عنق الرحم مبكرًا كان قابلًا الشفاء بدرجة كبيرة.

فحص الماموجرام :

وهي أشعة توجه على الثدي لفحصه، والبحث عن وجود دلالة للأورام، ويتم هذا الفحص سنويًا للمرأة بعد سن الثلاثين .

فحص العيون :

ويجب على المرأة بعد سن الثلاثين أن تحرص على إجراء فحص للعيون، للاطمئنان على سلامة الإبصار، والتأكد من عدم وجود مشكلات أخرى تتعلق بالنظر.

– فحص المناعة :

وذلك لتحصن جسدها من الإصابة بالأمراض التي تستغل ضعف المناعة .