مبابي يعلق على أنباء مطالبته برحيل 14 اسما عن سان جيرمان: أخبار كاذبة

وكالات(صدى):

علق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، على الأنباء المتداولة بشأن مطالبته إدارة فريقه باريس سان جيرمان، بالتخلص من 14 اسما في الفريق هذا الصيف.

وعلق مبابي على منشور ينقل خبر مطالبته بالتخلص من 14 اسما في باريس هذا الصيف، قائلا: “أخبار كاذبة!”.

وبحسب المعلومات الواردة فإن “القائمة السوداء” لمبابي ضمت 12 لاعبا آخر وهم ماورو إيكاردي، جوليان دراكسلر، أندير هيريرا، إدريسا غاي، باريديس، تيلو كيرير، دانيلو بيريرا، لايفن كورزاوا، بابلو سارابيا، خوان بيرنات، كولين داجبا، سيرجيو ريكو، “موندو ديبورتيفو”.