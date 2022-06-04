شركة الاتصالات السعودية توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

محلل تسويق أول.

مشرف العلامات التجارية.

مدير شعبة سياسات المجموعة والتميز التنظيمي والتصنيف الائتماني.

مدير قسم تحصيل الحسابات الرئيسية.

مدير حسابات أول.

مشرف التحكم في الوصول وإدارة الهوية.

اخصائي هندسة البنية التحتية للأمن السيبراني.

مشرف العقود والاتفاقيات.

مدير قسم حلول أنظمة الدعم التشغيلي.

أخصائي تخطيط الاستدامة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر “لينكدإن” للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 يونيو 2022م من خلال رابط الموقع هنا