وظائف شاغرة في أرامكو بمقر الشركة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز، عن توافّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مقر الشركة.

وتشمل المسميات الوظيفية: أخصائي تسويق، كاتب سيناريو أقدم، ةكاتب محرر، ومحلل سياسة التعويضات، محلل سياسة عامة، ومحترف موارد بشرية، ومطور الحلول الرقمية، واختصاصي فنون وثقافة، ومنسق مشروع معرض المتحف.، وخريجي الأعمال “أقل من ثلاث سنوات من الخبرة العملية”.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم يكون مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 يونيو 2022م.

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