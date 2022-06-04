شاهد.. تضرر جدران أحد المنازل في الكويت جراء الهزة الأرضية

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، تضرر جدران أحد المنازل في الكويت نتيجة الهزة الأرضية التي ضربت البلاد بقوة 5 درجات.

ووثقت كاميرا داخل أحد المنازل، لحظة وقوع الهزة الأرضية في الكويت بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.

ورصد مقطع آخر، أضرار في أحد المنازل ومتجر مواد غذائية في الكويت نتيجة الهزة الأرضية.

وكان زلزال حدث في الكويت في تمام الساعة 04:28 صباحا، على عمق 5 كيلومترات في باطن الأرض، حيث شعر بالزلزال العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.