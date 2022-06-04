رضيعة تصاب بمتلازمة تجعلها مبتسمة دائمًا

كانبرا(صدى):

أصيبت طفلة رضيعة في استراليا بمتلازمة تصيب 1% من الحالات في العالم ، وهي نادرة للغاية وينتج عنها الإبتسامة الدائمة.

وولدت الطفلة ووجنتيها مشدودتان من الاتجاهين وكأنها تضحك بشكل مستمر، في حين أنها تمارس حياتها بشكل عادي وقد تكون باكية أو حزينة تظهر أنها تضحك.

وأوضح الأطباء أن هناك 14 حالة فقط أصيبت بتلك المتلازمة من كل عام في العالم، و ليس له علاج في الوقت الحالي سوا الجراحات التجميلية.

وذكر الأطباء أن مشاكل تلك المتلازمة خاصة للرضع تمنعهم من الرضاعة بشكل طبيعي كبقية الأطفال في نفس العمر، حيث يحتاج الأمر لتدخل تجميلي