شاهد.. مختص: تحديد نقاط بيع ”التبغ“ ومنتجاته خارج المدينة يساعد في الإقلاع عنه

الرياض(صدى):

قال اختصاصي معتمد في علاج استخدام التبغ الدكتور هاجد الذيابي، إن أحد أسباب قبول المجتمع للتدخين هو سهولة الوصول إلى له.

وأوضح هاجد الذيابي، أن تحديد نقاط بيع “التبغ” ومنتجاته خارج المدينة يساعد في صعوبة الحصول عليه والإقلاع عنه.

وتابع الاختصاصي المعتمد في علاج استخدام التبغ:”نسبة المدخنين في العالم 22.3% والمملكة في آخر إحصائية سجلت 19.8مما يعني أننا أقل من المعدل العالمي”.