” الغذاء والدواء “ تحدد 30 يوم للإبلاغ عن وفاة مالك مصانع الأدوية أو الوكيل

الرياض(صدى):

وضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مدة أقصاها 30 يوما للإبلاغ عند وفاة المالك أو الرئيس التنفيذي لمصانع الأدوية أو الوكيل.

ويأتي ذلك وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية بضرورة توفر شروط الترخيص في حال نقل ملكية المصنع أو أي تصرف آخر، ووجب استيفاء أي شروط أو تعاميم أخرى تصدرها الهيئة، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وشددت الهيئة على ضرورة التقديم وإبلاغها عند وفاة المالك أو الرئيس التنفيذي للمصنع أو الوكيل خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخه؛ لضمان استمرارية إمداد المنتجات للسوق السعودي سواء المستوردة أو المصنعة.