بالفيديو.. آلية التقدم بطلب إسقاط مخالفات ضمن مبادرة الإعفاء

الرياض(صدى):

أوضح حمود الحربي المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، آلية التقدم بطلب إسقاط مخالفات ضمن مبادرة الإعفاء التي أعلنت عنها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وقال “الحربي” في حديثه: “لا يوجد طلب حيث يتم اسقاطها إلكترونيًا لكن هناك التزام أي أنك تلتزم في التسجيل إذا لم تكن مسجل في نظام الضريبة المضافة والغرامات نتعامل معها إلكترونيًا فتقوم الهيئة آليًا بإسقاط هذه الغرامات”.

وفيما يتعلق بالمبادرات، أضاف: “أطلقنا منذ جائحة كورونا عدة مبادرات خاصة فيما يخص الغاء الغرامات ووجدنا تجاوب وزيادة موثوقية وزيادة الالتزام الطوعي”، وذلك بحسب حواره مع قناة “العربية”.