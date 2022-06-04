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“استشارية”: نصائح المشاهير على السوشيال ميديا ليست دقيقة

“استشارية”: نصائح المشاهير على السوشيال ميديا ليست دقيقة
أميرة خالد(صدى):

حذرت الدكتورة ابتسام الجريان استشاري مساعد بطب الأمراض الجلدية وجراحة الليزر والتجميل، أن نصائح المشاهير على السوشال ميديا ليست دقيقة.

وأكدت “الجريان” أن بعض المشاهير يستغلون حساباتهم للإعلان عن المنتجات دون التأكد من مدى خطورة المنتج من عدمه ومنها الإعلان عن جهاز التسمير وهى أجهزة مسرطنة.

وعن بعض منتجات التجميل، أوضحت الاستشارية أن استعمال الشفرة النسائية لشعر الوجه لا تكثر أو تقلل من شعر الوجه فهى لا تؤثر على كثافته أو تنعيمه أو طوله، كما أنه ليس هناك إبر دائمة للنضارة أو لمحاربة الشيخوخة، بحسب برنامج “سيدتي”.


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