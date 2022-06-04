تأجيل حسم مصير مدرب الاتحاد 

نواف السالم(صدى):

أجلت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي حسم مصير المدير الفني للفريق، الروماني كوزمين كونترا.

وبحسب المعلومات الواردة فإن إدارة نادي الاتحاد اتفقت مع كونترا، على قيادة الفريق في مباراتيه أمام الاتفاق والباطن في الجولتين الـ 29 و30 المتبقيتين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وفقًا لـ”الرياضية”.

واتفق الطرفان على حسم موضوع تجديد العقد من عدمه بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان عقد كونترا مع الاتحاد انتهى بشكل رسمي قبل ثلاثة أيام لكن إدارة الاتحاد توصلت إلى اتفاق ودي مع المدرب الروماني لاستكمال الموسم.