” الحج والعمرة“ توضح شرط إضافة المحرم كمرافق للمرأة في الحج

مكة المكرمة(صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه يشترط على المرأة في حال رغبتها إضافة محرم مرافق لها في الحج بموسم العالم الحالي، عدم أدائه لمناسك الحج خلال السنوات الخمس السابقة.

وذكرت الوزارة أنه عند التسجيل وإضافة مرافق يظهر حقل إلزامي للإقرار بأنه لم يسبق له أداء فريضة الحج.

وأكدت الوزارة أن الأولية للقبول لمن لم يسبق له الحج، مشيرة إلى أنه يمكن إضافة المرافق بعد حذف طلبه كشخص متقدم.

كما يمكن للمتقدم الرئيسي إضافة متقدم مرافق إلى قائمة المرافقين المتقدمين، كما يمكن للمتقدم التعديل على رغبة التسجيل للحج قبل انتهاء فترة التقديم وإصدار التصريح.

فيما يمكن للمتقدم حذف رغبة التسجيل للحج من خلال اختيار الاستعلام عن حالة الطلب وإكمال البيانات، واختيار «حذف الطلب» في أسفل الصفحة.

وأبانت الوزارة أنه عند حجز المتقدم الرئيسي والمتقدمين المرافقين لباقة من باقات الحج التي تم طرحها، فإن أجر الباقة يحسب بعدد الأشخاص المضافين لقائمة المتقدمين.