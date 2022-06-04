شاهد.. عمالة مخالفة تتخذ سطح أحد المنازل مقرا لتوزيع اللحوم مجهولة المصدر بالرياض

الرياض(صدى):

أزاح تقرير قناة الإخبارية الستار عن عمالة مخالفة تتخذ سطح أحد المنازل مقرا لتوزيع اللحوم مجهولة المصدر على مطاعم الرياض.

وأشار التقرير إلى ضبط العمالة المخالفة، لافتا إلى وجود آلة لتقطيع الأسماك فوق سطح غير قابل للمعيشة وأيضا دورة المياه قريبة من مكان اللحوم.

وقال أحد المسؤولين، إنه سيتم إتلاف اللحوم بالكامل الذي كانت تباع في الأسواق، مبينا أن العمالة المخالفة تعتقد أنهم بعيدين عن أعين الرقابة ولكن يتم الوصول لهم.

وفي ختام التقرير:”أحياء سكنية يلجأ إليها العمالة المخالفة متوهمين أنهم في منأى عن عين الرقابة”.