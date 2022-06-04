شاهد.. وكيل الحج يوضح أبرز خدمات بطاقة الحج الذكية لهذا العام

الرياض(صدى):

كشف وكيل وزارة الحج لخدمات الحج والعمرة هشام سعيد، عن أبرز خدمات بطاقة الحج الذكية لهذا العام.

وقال هشام سعيد:”هناك تطبيق خاص للحاج يستطيع استخدامه خلال الهاتف الذكي ويمكن من خلاله التعرف على إشعارات مواعيد التفويج واختيار الوجبات المفضلة له”.

وأشار:”تطبيق ربط مباشر مع مركز الاتصال في وزارة الحج والعمرة في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو مقترح تطويري مباشرة يتواصل مع موظف المركز”.

وتابع:”الاتصال المباشر مع قائد الحملة من خلاله يتواصل معه، والاشعارات الدينية على مشعر عرفات تصل للحاج إشعارات بأبرز الأدعية المعتمدة في السنة الشريفة”.