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شاهد.. وكيل الحج يوضح أبرز خدمات بطاقة الحج الذكية لهذا العام

شاهد.. وكيل الحج يوضح أبرز خدمات بطاقة الحج الذكية لهذا العام
الرياض(صدى):

كشف وكيل وزارة الحج لخدمات الحج والعمرة هشام سعيد، عن أبرز خدمات بطاقة الحج الذكية لهذا العام.

وقال هشام سعيد:”هناك تطبيق خاص للحاج يستطيع استخدامه خلال الهاتف الذكي ويمكن من خلاله التعرف على إشعارات مواعيد التفويج واختيار الوجبات المفضلة له”.

وأشار:”تطبيق ربط مباشر مع مركز الاتصال في وزارة الحج والعمرة في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو مقترح تطويري مباشرة يتواصل مع موظف المركز”.

وتابع:”الاتصال المباشر مع قائد الحملة من خلاله يتواصل معه، والاشعارات الدينية على مشعر عرفات تصل للحاج إشعارات بأبرز الأدعية المعتمدة في السنة الشريفة”.


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