شاهد.. وكيل الحج يوضح أبرز خدمات بطاقة الحج الذكية لهذا العام
كشف وكيل وزارة الحج لخدمات الحج والعمرة هشام سعيد، عن أبرز خدمات بطاقة الحج الذكية لهذا العام.
وقال هشام سعيد:”هناك تطبيق خاص للحاج يستطيع استخدامه خلال الهاتف الذكي ويمكن من خلاله التعرف على إشعارات مواعيد التفويج واختيار الوجبات المفضلة له”.
وأشار:”تطبيق ربط مباشر مع مركز الاتصال في وزارة الحج والعمرة في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو مقترح تطويري مباشرة يتواصل مع موظف المركز”.
وتابع:”الاتصال المباشر مع قائد الحملة من خلاله يتواصل معه، والاشعارات الدينية على مشعر عرفات تصل للحاج إشعارات بأبرز الأدعية المعتمدة في السنة الشريفة”.
#نشرة_الرابعة | ما هي أبرز خدمات بطاقة الحج الذكية لهذا العام؟@HajMinistry pic.twitter.com/zkYAbSbsFd
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 4, 2022
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